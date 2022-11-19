Похищенный из Херсона енот устраивает диверсии оккупантам: захватчики сняли видео с пушистым пленником

Российские десантники говорят, что не собираются отдавать енота, однако он, похоже, думает по-другому.

Российские оккупанты, похитившие украинского енота из Херсона, сняли с ним видео и назвали животное "символом "спецоперации". Вместе с тем захватчики признались, какие диверсии устраивает им пушистый патриот Украины.

Соответствующее видео было опубликовано российскими пабликами.

Так, враги на видео традиционно врут, утверждая, что енота не воровали, и что он якобы был брошен.

Также читайте Российские оккупанты ради развлечения устроили казнь краснокнижных хомячков на Херсонщине

"Енота никто из Херсона не воровал. Мы с подразделением отходили и увидели, что животное просто брошено и никому не нужное, голодное. Соответственно, мы маленького товарища, друга нашего забрали к себе. Он живет у нас в подразделении, питается виноградом, рыбкой, любит очень орешки щелкать", – рассказал российский десантник.

Однако енот, очевидно, не считает оккупантов своими товарищами, ведь устраивает им ночные диверсии и громит жилье врага.

"Конечно, любит и пакостить, как же без этого. Вот он, маленький диверсант. Ночные диверсии у него происходят очень часто. Ночью он громит прямо у нас бунгало. Просыпаюсь под утро – у нас все бунгало разгромлено. Мусорные пакеты, что-то разорванное. Перевернуто вверх ногами", – рассказывает захватчик.

При этом он угрожает, что оккупанты не вернут животное.

"Енот стал вообще символом "спецоперации". Как бы странно это ни звучало, еноты мы не отдадим, енот останется с нами", – говорит десантник.

Напомним, перед бегством из Херсона российские войска воровали даже животных из зоопарка. Так, в Сети появилось видео, как человек в камуфляже вылавливает енотов в вольере, хватая животных за хвост и швыряя их в коробку.

После этого директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" в оккупированном Крыму Олег Зубков заявил, что он "эвакуировал" животных, потому что переживал за их дальнейшую судьбу в Херсоне. Зубков пообещал вернуть животных.

Отметим, что на сайте президента Украины появилась петиция с предложением обменять памятник российской императрице Екатерине II из Одессы на похищенного енота.

Появилось видео, как командование ВС РФ в Херсоне лично ворует енотов из зоопарка

Читайте также: