Похищенный на Донбассе и осужденный в России украинец обратился к Зеленскому

Похищенный на Донбассе и осужденный в России украинец обратился к Зеленскому

Обвиняемый российскими властями в шпионаже Олескандр Марченко просит президента Украины включить его в список для обмена пленными.

Украинец Александр Марченко, которого по сфабрикованному обвинению приговорили в России к 10 годам лишения свободы, через своего адвоката передал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщил во вторник, 16 ноября, защитник украинца Иван Павлов в своем Telegram-канале.

По его словам, Марченко обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список для обмена пленными между Россией и Украиной.

"Меня похитили, вывезли в Россию и приговорили к 10 годам по сфабрикованному обвинению, у меня серьезные проблемы со здоровьем после пыток, перенесенных в концлагере "Изоляция", и единственное, что поддерживает меня, — это надежда на возвращение домой", — цитирует осужденного адвоката.

Такое заявление Олескандр Марченко сделал после того, как 16 ноября Верховный суд России признал законным вынесенный ему приговор за шпионаж, отклонив кассационную жалобу по его делу.

Официально свое обращение украинский узник Кремля еще не оформил, но попросил распространить его через СМИ.

В Киеве устроили акцию в поддержку украинских политзаключенных

Александра Марченко схватили в декабре 2018 во время поездки в Донецк, а позже передали ФСБ, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России. Впоследствии он был обвинен в попытке передать украинской государственной компании "Укроборонсервис" запасные части для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. По данным ФСБ, соответствующую задачу гражданин Украины получил от сотрудника украинской Службы внешней разведки (СВР) Петра Хоменко. Свою вину Марченко не признал.

В ноябре 2020 г. Краснодарский краевой суд приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима.

Напомним, в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, скончался плененный 37-летний Руслан Макарец, которого кафиры приговорили к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку