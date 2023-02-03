Похищенный в Украине мальчик для съемки порно в России – очередное ИПСО оккупантов: официальное заявление

Ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, где рекламирует одежду.

Информация о сексуальной эксплуатации похищенного в Украине мальчика не соответствует действительности. На самом деле, этот ребенок родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины и Нацполиции.

Напомним, накануне уполномоченный Верховная Рада по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что узнал из телеграмм-каналов о том, что граждане РФ похищают детей из Украины, а затем снимают с ними видео сексуального характера.

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”Информация о сексуальной эксплуатации похищенного в Украине мальчика не соответствует действительности", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Там отметили, что ОГП осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, в рамках которого исследуются факты совершения военных преступлений в отношении детей.

Сообщается, что когда в СМИ появилась информация о передаче для сексуальной эксплуатации привезенного из Украины малолетнего мальчика, ОГУ поручил оперативным подразделениям Нацполиции проверить этот факт.

"Сотрудники Киберполиции и оперативных служб проанализировали опубликованный в сети Интернет контент и выяснили, что ребенок, которого якобы продавали для интимных встреч, на самом деле родился и живет в России, работает моделью и рекламирует одежду", — говорится в сообщении.



Там добавили, что фото ребенка размещены в свободном доступе, поэтому любой мог использовать снимок для создания желаемого контента.

В то же время в Нацполиции проинформировали, что первое сообщение о продаже похищенных в Украине детей для "интимных встреч" в России появилось именно на одном из закрытых российских телеграмм-каналов. Позже это сообщение распространили ряд украинских ресурсов, а из первоисточника эта информация была удалена.

"Нацполиция в очередной раз подчеркивает, что российская федерация всеми возможными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Украине. И очередная провальная ИПСО оккупантов — яркое тому подтверждение", — подчеркнули в Нацполиции.

Напомним, в середине января министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что тысячи украинских детей были депортированы россиянами, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Министр подчеркнул, что российская государственная политика, в частности, об усыновлении, содержит геноцидный умысел против украинцев и их будущего.

Настоящий геноцид: более 14 тысяч украинских детей были вывезены с оккупированных территорий

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