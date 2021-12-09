Похитил и изнасиловал 11-летнего ребенка: в Винницкой области будут судить педофила

Похитил и изнасиловал 11-летнего ребенка: в Винницкой области будут судить педофила

За содеянное мужчине грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

56-летнего жителя Могилев-Подольского района Винницкой области будут судить за похищение 11-летнего ребенка и его изнасилование.

Об этом сегодня, 9 декабря, сообщила Винницкая областная прокуратура.

"Расследованием установлено, что обвиняемый 2 сентября под вечер в одном из сел Могилев-Подольского района, угрожая расправой, насильственно, незаконно завез к себе домой 11-летнюю девочку, которую встретил на улице села. Он силой удерживал ребенка около двух часов. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, применяя физическое насилие, мужчина изнасиловал малолетнюю и совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемому инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищение малолетнего лица), ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшее 14 лет), ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего 14 лет) УК Украины.

В случае доказательства виновности мужчины ему грозит лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение.

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