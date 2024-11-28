Похитил, изнасиловал, убил и поджег 12-летнего ребенка: в Полтаве будут судить 57-летнего педофила

Злоумышленник изнасиловал двух девочек, одну из которых убил.
В Полтаве перед судом предстанет 57-летний полтавчанин, обвиняемый в изнасиловании и умышленном убийстве 12-летней девочки.
Об этом сообщает полиция и прокуратура Полтавской области.
В мае 2024 года вечером злоумышленник увидел на одной из улиц Полтавы 12-летнюю девочку. Он заманил ребенка в свой автомобиль, привез домой, где насиловал и фотографировал обнаженной на камеру мобильный телефон.
Утром изверг девочку за пределы областного центра, убил, обжег огнем из газовой горелки, перевез тело в лесополосу и прикидывал ветками. Ее поиски продолжались более четырех суток.
В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с фотографиями другой обнаженной девочки. Таким образом, была установлена причастность мужчины к совершению в августе 2023 года сексуального насилия в отношении 9-летней внучки своих знакомых.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области мужчина во время свидания жестоко изнасиловал 16-летнюю девушку.
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