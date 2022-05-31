Похитил сумку со сбережениями: в Хмельницкой области гастролер обворовал семью переселенцев

На Хмельнитчине злоумышленник обокрал семью переселенцев из Донбасса.

Следователи Шепетовского райуправления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении вора-гастролера. Ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщил коммуникациям Нацполиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что 30 апреля в полицию с заявлением о воровстве обратилась переселенка из Донбасса. Она временно переехала в Славуту. Получила жилье в социальном приюте. Там ее обокрали. По словам женщины, неизвестный похитил сумку со сбережениями всей ее семьи.

Правоохранителям удалось поймать злоумышленника практически на выезде из Хмельнитчины: блокпоста в Летичеве. Воровством оказался 25-летний житель Днепропетровщины. Его уже привлекали к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В полиции сообщили, что злоумышленник тоже на ночь поселился в социальном приюте. Похитил у переселенчик сумку с немалой суммой средств. После этого решил быстро покинуть пределы области. Впрочем, замысел ему не удался. Угнанные средства у него изъяли.

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