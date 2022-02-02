Похитил своего украинского сына: правозащитница Суслова призвала министра МВД активизировать следствие против француза

Иностранец пересек границу с ребенком на маленьком контрольно-пропускном посте "Чоп-Тиса".

К правозащитнице Ирине Сусловой за помощью обратилась украинка Ирина Руц, которая рассказала шокирующую историю. В апреле 2019 года ее бывший муж Кристоф Дюамель, гражданин Франции, в то время являвшийся сотрудником Посольства Франции в Украине и работавший заместителем директора Французского Института в Украине, похитил трехлетнего сына женщины Луи Виталия Дюамеля.

Об этом правозащитница Ирина Суслова написала на своей странице в Facebook. Суслова также рассказала произошедшую историю со слов потерпевшей.

"Похищение ребенка произошло 11 апреля 2019 года в 8:30 утра у ворот детского садика. После похищения Кристоф Дюамель в течение 3 недель прятал мальчика от матери, ожидая пасхально-майских праздников, чтобы пересечь границу. И вот 2 мая ночью на маленьком контрольно-пропускном пункте "Чоп-Тиса", спрятав ребенка под действием снотворных препаратов в багажнике посольского автомобиля и незаконно воспользовавшись дипломатическим коридором, похититель пересек государственную границу Украины и вывез ребенка без документов во Францию", – пишет Суслова.

Женщина и ее адвокаты собрали все доказательства совершения преступления, в том числе видеозапись с контрольно-пропускного пункта, и обратились с заявлением в Шевченковское УП ГУНП Украины в г. Киеве. По факту обращения полиция возбудила уголовное производство по ст. 332 ч. 1 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

С тех пор это дело уже трижды отправлялось в архив. Несмотря на все доказательства, по словам адвокатов Ирины, ни полиция, ни прокуратура даже не объявили похитителя в розыск через Интерпол и не сделали ничего для вручения подозрения в совершении преступления.

"За это время женщина выиграла суды по установлению постоянного места жительства ребенка вместе с ней и лишения родительских прав бывшего мужа. Разочаровавшись в правоохранительных органах Украины, имея на руках судебные решения, женщина вместе с новым мужем Владиславом уехала во Францию, чтобы вернуть своего мальчика. Она нашла своего сына и без раздумий села в машину, где ее ждал муж Владислав, и поехала в направлении Германии, но она вместе с мужем была мгновенно задержана полицией Бельгии. Украинцам пришлось провести несколько месяцев за решеткой, но благодаря украинскому посольству во Франции она находится на подписке о невыезде, пытаясь защитить свои права и вернуть дело о похищении ребенка против бывшего мужа", – рассказала правозащитница.

Однако сделать это очень тяжело. "Ведь сегодня Кристоф Дюамель является шефом полиции одного из районов. Кроме того, на территории Франции он не совершал преступления. Основаниями для оправдания Ирины и ее мужа Владислава и начала процедуры привлечения французского похитителя к ответственности должны стать процессуальные действия украинских правоохранителей. Но, как я уже говорила, Национальная полиция Украины вместе с прокуратурой даже не смогли объявить французу подозрение", — отмечает Ирина Суслова.

Правозащитница обратилась к министру внутренних дел Украины и Генеральному прокурору Украины с просьбой взять на личный контроль расследование и следственно-оперативные действия в рамках этого уголовного производства сотрудников Шевченковского УП ГУНП Украины в г. Киеве и прокуратуры, объявить подозрение гражданину Франции Кристофу Дюамелю в совершении преступления.

"Пока речь идет не только о сломанной судьбе малолетнего ребенка, но и о будущем мамы мальчика. Украина не должна оставаться в стороне от нарушенных прав украинских граждан! Французские власти ожидают хотя бы какой-то реакции украинских правоохранителей", — резюмировала Ирина Суслова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что украинка впервые за два с половиной года взяла на руки сына, которого 800 дней удерживали в заложниках отец и бабушка.

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