Похитила более 56 тысяч гривен с карточки знакомого: какое наказание грозит женщине

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

В Виннице следователи сообщили о подозрении 38-летней женщине, похитившей более 56 тысяч гривен с банковской карты своего знакомого.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Как установили правоохранители, подозреваемая забрала телефон и карточку потерпевшего после совместного употребления алкоголя. С карты мужчины она дважды перевела деньги на свой счет.

По данным полиции, сумма похищенных средств составила более 56 тысяч гривен. Изъяты вещественные доказательства. Женщине объявлено подозрение за воровство.

"Санкция статьи предусматривает наказание — до 8 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, полиция Киевщины разоблачила обокравшего военнослужащих мужчину, похитив их мобильные телефоны и другие ценные вещи.

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