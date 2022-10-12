Похитили и отобрали 2-комнатную квартиру в Киеве: 62-летний бездомный выиграл суд по делу о незаконной продаже его жилья

В Киеве мужчина выиграл суд по делу о незаконном лишении его 2-х комнатной квартиры.

Дарницкий районный суд Киева признал недействительным нотариально заверенную доверенность и договор купли-продажи 2-х комнатной квартиры 62-летнего Юрия Синельника. Жилье мужчине должны вернуть, но о наказании виновных в незаконной оборутке речь не идет.

Историю киевлянина, который из-за "квартирной мафии" оказался на улице, рассказывают в "Украинском Хельсинкском союзе по правам человека".

Похитили среди бела дня и пол года держали в неволе

История 62-летнего Юрия Синельника началась 7 лет назад, 30 января 2015 года. В тот день неизвестные среди бела дня похитили 55-летнего одинокого киевлянина, владельца 2-комнатной квартиры в столице. Его схватили, натянули на глаза шапку и вывезли за пределы Киева. По дороге у мужчины отобрали паспорт и ключи от квартиры.

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Мужчина до сих пор не знает, где его держали, но вспоминает, что это был отдаленный дом в сельской местности. Юрий прожил под замком полгода на привязи прикованный цепью к кровати. Время от времени ему привозили кое-какую еду, а в какой-то день привезли чистые листы бумаги и заставили поставить на них свою подпись.

Через полгода 8 июля истощенного Юрия с завязанными глазами привезли на окраину Киева и высадили из машины. Ему приказали сосчитать до ста и только потом снять с глаз повязку. Дальше он пешком направился домой.

Попасть в свою квартиру мужчина не смог – оказалось, что она уже продана, и туда заселились новые владельцы. Тогда мотивы долгого удержания в изоляции стали ему понятны.

11 июля 2015 года Юрий обратился с заявлением о преступлении в полицию Деснянского района. По этому факту было открыто уголовное производство №12015100030008029 по ч. 1 ст. 146 УК Украины (Незаконное лишение свободы). Что касается производства о перепродаже квартиры, по словам мужчины, выглядело так, будто правоохранители не собирались привлекать к ответственности виновных в этой оборутке, хотя были известны имена нотариусов, оформлявших бумаги "квартирной мафии".

Подделали подпись и несколько раз перепродавали квартиру

Оставшись без жилья и средств к существованию, Юрий Синельник обратился за правовой помощью к юристам Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Юристы Союза подготовили гражданско-правовую позицию по делу и сформулировали исковые требования в суде.

"30 августа 2022 года Дарницкий районный суд г. Киева (судья Коренюк А.М.) постановил Решение по гражданскому делу № 753/7798/18, которым фактически удовлетворил исковые требования Синельника Юрия Васильевича, решив:

Признать доверенность удостоверенную 25 февраля 2015 частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Коноваловой Эсталиной Анатольевной ... недействительной ;

удостоверенную 25 февраля 2015 частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Коноваловой Эсталиной Анатольевной ... ; Признать договор купли-продажи квартиры от 14 мая 2015 года, заключенный между … недействительным ;

квартиры от 14 мая 2015 года, заключенный между … ; Постребовать у ЛИЦА_4 и ЛИЦА_5 квартиру АДРЕС_1 в пользу Синельника Юрия Васильевича.

Данное решение содержится в Едином государственном реестре судебных решений.

Почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись в доверенности на имя Панасюка В.П., удостоверенной частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Коноваловой Е.А., и зарегистрированной в реестре № 617, ставил не Синельник Ю.В., а другое лицо. А поскольку владелец квартиры Юрий Синельник не подписывал эту доверенность, которая является недействительной, то и договор купли-продажи квартиры, который был заключен на основании указанной доверенности 14 мая 2015 года о продаже квартиры, также недействителен.

Юристы Союза также установили, что квартира их клиента неоднократно перепродавалась, суд первой инстанции принял решение о истребовании надлежащей истцу на праве собственности квартиры в его пользу по правилу п. 3 ч. 1 ст. 388 ГК Украины: собственник имеет право истребовать свое имущество у приобретателя, если оно выбыло из владения собственника вне его воли.

"По результатам судебного разбирательства дела только в 2022 году удалось доказать требования истца и подтвердить доказательствами обстоятельства, изложенные в иске. Это дело отражает то, что иногда защищать права людей приходится буквально в течение нескольких лет. Решение Дарницкого суда является первым кирпичом в процессе возвращения квартиры законному владельцу", – объясняет адвокат, правозащитник Сергей Мовчан, который был автором искового заявления в суд в 2018 году.

Адвокат Юрия Синельника Сергей Левицкий говорит, что в цивилизованных странах такие дела разрешаются быстро.

"Оперативно выявить и прекратить практику каждого "черного нотариуса" – прямая обязанность государства, как и осуществить справедливое возмещение жертве нарушения. Человека шесть месяцев держат в лесу на цепи, за это время нотариусы переписывают его имущество на преступников, а жертве в полиции советуют" обращаться в суд с иском, потому что у нее, видите ли, гражданско-правовые отношения неизвестно с кем. Наша правоохранительная система тяжело больна. И с войной, ясно, вряд ли стоит ожидать перемен к лучшему", – говорит адвокат.

Заехать в свое жилье не может, потому что должен ждать окончательного судебного решения

Все эти годы Юрий Синельник живет то на улице, то у малознакомых людей. Из-за нервов и образа жизни мужчина практически ослеп.

Хотя Юрий является настоящим владельцем 2-х комнатной квартиры в столице, но заехать в свое жилье сможет только после окончательного судебного решения в национальных судах.

Напомним, что в Киеве неизвестные напали на мужчину и отобрали у него сумку с деньгами. В сумке было 5 млн. грн, за которые потерпевший собирался купить квартиру.