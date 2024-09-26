Похитили и пытали иностранца: четырем мужчинам сообщено о подозрении (фото)

Нападавшие привезли мужчину в гаражный бокс, где удерживали долгое время без еды и воды, требуя деньги.

Четверо мужчин, один из которых является гражданином РФ, похитили и пытали иностранца с целью вымогательства в 100 тыс долларов. Нападающим сообщено о подозрении

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемые хотели получить от пострадавшего гражданина Турции, занимавшегося операциями с криптовалютой, 100 тыс долларов.

Фото: Киевская городская прокуратура

На мужчину возле его дома надели наручники и с применением силы и угроз затолкали в багажник автомобиля.

Фото: Киевская городская прокуратура

Далее его привезли в гаражный бокс, где удерживали долгое время без еды и воды, требуя деньги. По принуждению потерпевший сразу перечислил 2 300 долларов на подконтрольный подозреваемым криптогаманец.

Фото: Киевская городская прокуратура

Впоследствии похищенный мужчина нападавшие пытались вывезти за пределы Киева, однако были задержаны правоохранителями.

Четверо мужчин, один из которых является гражданином РФ, похитили и пытали иностранца с целью вымогательства Фото: Киевская городская прокуратура

Во время проведения обысков по месту их проживания и в автомобилях, которыми они пользовались, обнаружено и изъято оружие и наркотические вещества.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Назначен ряд экспертиз, выполнение которых продолжается.

Тем временем в Винницкой области двое мужчин избили насмерть 38-летнего мужчину на глазах у матери. Причиной стали долги.

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