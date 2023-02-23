Похитили и затолкали в багажник: в Ровенской области парни забили до смерти мужчину

В Ровенской области парни избили односельчанина и оставили умирать.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской областной прокуратуры.

На одной из улиц села Боровое, Варасского района, местные жители обнаружили труп мужчины со следами насильственной смерти. На место происшествия вызвали правоохранителей, установивших, что погибший – 50-летний местный житель.

"Полицейские установили также, что к преступлению могут быть причастны 5 жителей этого же села в возрасте от 19 до 25 лет. Накануне вечером, после употребления крепких алкогольных напитков, один из них попросил у товарищей помочь "разобраться" со своим соседом, с которым они находились в продолжительных неприязненных отношениях.

Мужчины пришли к потерпевшему, вывели его из дома и силой затолкали в багажник легкового автомобиля. Затем вывезли мужчину за пределы села, избили и привезли обратно в Боровое, где оставили на земле – избитой, без верхней одежды и обуви. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался", — говорится в сообщении ведомства.

Инициатору преступления, 19-летнему соседу погибшего, объявлено о подозрении в умышленном убийстве похищенного человека, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос объявления о подозрении в незаконном похищении человека другим участникам преступления.

Напомним, в Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата.

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