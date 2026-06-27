Похитили из-за сыновей в ВСУ и дорогой на работу: Украина вернула из плена РФ семерых гражданских

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Из российского плена 26 июня удалось вернуть семерых гражданских граждан Украины. Россияне годами без всяких законных оснований лишили их свободы. Возвращение пленников стало результатом продолжительной работы.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Это результат моей прямой гуманитарной работы с российской Уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой. Отдельная благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины и всем другим органам, которые работают в рамках Коордштаба», — отметил омбудсман.

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Кого удалось освободить

На родную землю вернулись украинцы от 35 до 66 лет. Все они стали жертвами русского террора в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты цинично и незаконно задержали этих людей в 2022 году, когда подразделения российской армии временно захватили территории Мариуполя, Киевской, Харьковской, Запорожской и Луганской областей.

Также среди уволенных есть жители Бучанского района Киевщины — именно того региона, где российские военные совершали страшные зверства против гражданского населения.

Одного из украинцев россияне похитили непосредственно из собственного дома. Единственным «проступком» мужчины перед оккупационным режимом стало то, что его родные сыновья служат в рядах Вооруженных Сил Украины и защищают родину. Другого мирного гражданина захватчики схватили прямо посреди улицы, когда он направлялся на работу в первый день российского вторжения.

Среди эвакуированных — доброволец, который в 2022 году присоединился к известной волонтерской бригаде «Ангелы Тайры» в охваченном огнем Мариуполе. Его задержали в тот же день, когда в руки окупантов попала и сама основательница движения Юлия Паевская (Тайра), которую Украине удалось вернуть домой раньше.

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В настоящее время все уволенные граждане находятся в безопасности. С ними работают медики и психологи, помогающие адаптироваться после лет пребывания в застенках окупантов.

«Наша команда сделает все возможное, чтобы их права были полностью гарантированы и защищены», — заверил Лубинец.

В офисе омбудсмана также подчеркнули, что Украина не прекратит борьбу за возвращение абсолютно каждого своего гражданина — как военных, так и гражданских. Процесс поиска и освобождения не останавливается ни на минуту. Это касается и тех людей, которых Россия незаконно лишила свободы еще с начала агрессии в 2014 году и тех, кто стал заложником Кремля после 24 февраля 2022 года.

«Каждое такое возвращение — это еще одна победа человечности над бесправием. И как Омбудсман Украины я продолжу делать все возможное, чтобы украинцы возвращались домой! — подытожил уполномоченный по правам человека.

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Дата публикации 15:58, 27.06.26 Количество просмотров 6 Украина вернула из плена РФ семерых гражданских: первые кадры и шокирующие истории освобожденных

Обмен пленными — последние новости

Напомним, вчера государственную границу в Черниговской области пересекли автобусы, которыми удалось вывезти из российской неволи 160 украинских военнослужащих. Значительная часть этих защитников находилась в плену более четырех лет, в том числе мужественные защитники Мариуполя и «Азовстали».

Сейчас все они отправились вглубь страны, где героев ждет тщательное медицинское освидетельствование. Кроме физического лечения, бойцы нуждаются в мощной психологической помощи и очень длительном процессе реабилитации.

Между тем, Украина уже активно готовит новый обмен пленными, чтобы как можно быстрее вернуть домой следующую группу наших защитников. В настоящее время все уволенные бойцы обеспечены медицинской помощью и находятся под пристальным наблюдением врачей.

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