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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Похитили на улице несмотря на отсрочку: в Черновцах запихали в бус участника войны — служащие ТЦК получили подозрения

Во время похищения защитнику Украины угрожали оружием и дважды за сутки вручную отменили отсрочку.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Похищение мужчины с отсрочкой в Черновцах

Похищение мужчины с отсрочкой в Черновцах / © скриншот с видео

В Черновцах неизвестный в балаклаве силой затолкал в микроавтобус участника войны-отца троих детей, имевшего отсрочку от мобилизации. После вмешательства Офиса омбудсмана мужчину освободили, а ГБР проводит расследование действий работников ТЦК и СП.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Детали о похищении мужчины с УБД и отсрочкой в Черновцах

«Ко мне обратилась жена украинца — участника боевых действий, который с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту нашего государства. У мужчины была действующая отсрочка от мобилизации как многодетного отца! Однако это не помешало неизвестным лицам силой затолкать его в микроавтобус прямо в центре Черновцов», — говорится в заявлении омбудсмана.

Согласно сообщению, записи с камер видеонаблюдения показали, что за мужчиной следили после того, как он вышел из здания городского совета. Впоследствии неизвестный в балаклаве силой затащил его в микроавтобус. По словам Лубинца, все произошло за несколько секунд, а на видео нет признаков должного оповещения или проверки военно-учетных документов.

Также, по словам омбудсмана, в обращении мужчина сообщил о применении к нему физической силы и угроз пистолетом.

Видео из камер наблюдения с мужчиной, которого затолкали в бус в Черновцах

Мужчине дважды за сутки вручную отменили отсрочку

Представитель омбудсмана в Черновицкой области Ирина Исопенко оперативно отреагировала на ситуацию. Она осуществила семь целевых мониторинговых визитов в областной сборный пункт, городской, районный и областной ТЦК, чтобы установить место нахождения мужчины, с которым исчезла связь.

«И то, что удалось выяснить, вызывает серьезные вопросы. Отсрочку мужчине отменили вручную два раза в течение суток! Несмотря на то, что система автоматически повторно подтвердила его право на нее как отца троих детей. Чиновники ссылались на якобы имеющуюся задолженность по уплате алиментов», — сообщил Лубинец.

По результатам проверки также установили, что мужчину перемещали между несколькими учреждениями: из Черновцов его доставили в учебный центр в Винницкой области, а оттуда — в Кицмань на Буковине. В то же время представители ТЦК давали Исопенко противоречивые объяснения и не могли четко установить, кто именно задержал мужчину и куда его доставляли.

После реагирования Офиса омбудсмана мужчину освободили. Ему восстановили право на свободу передвижения, а также восстановили возможность повторно оформить отсрочку.

На основании собранных материалов Лубинец безотлагательно обратился в Офис генпрокурора с сообщением о возможном преступлении.

ГБР ведет расследование в отношении работников ТЦК: уже есть подозрения

В настоящее время противоправные действия чиновников расследует Государственное бюро расследований. По информации следствия, этот случай является одним из эпизодов возможных правонарушений в этом ТЦК. Среди прочего проверяют факты получения взятки, избиения военнообязанных и применения слезоточивого газа.

Начальнику одного из отделов районного ТЦК, а также другим военнослужащим сообщили о подозрении. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

«Я хочу еще раз подчеркнуть: между мобилизацией и нарушением закона не должен стоять знак равенства. Насильно лишать свободы человека, который имеет законную отсрочку и уже доказал свою преданность Украине на поле боя, — вершина произвола, которому нет оправдания. Эта практика должна прекратиться — и я ожидаю, что Главнокомандующий будет реагировать на такой произвол!» — резюмировал Лубинец.

К слову, в Одессе незрячего мужчину, который был дважды исключен из военного учета по состоянию здоровья и выиграл административный суд против ТЦК об отмене его розыска, весной насильно задержали люди в форме и почти пять суток принудительно удерживали в военкомате, изъяв средства связи. После освобождения мужчина обратился с заявлением о преступлении в ГБР, однако бюро его проигнорировало. В результате суд признал бездействие ГБР противоправным.

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