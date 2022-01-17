Похитили, удерживали и убили 11-летнего мальчика-сироту: в Запорожье полиция задержала двух рецидивистов

Подозреваемые скрывались в Запорожье
В Запорожской области правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве 11-летнего мальчика.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Сегодня, 17 января, правоохранители установили местонахождение преступников и задержали их совместно с бойцами спецподразделения "КОРД" в одной из квартир города Запорожья.
Известно, что подозреваемыми в убийстве ребенка были два рецидивиста 45 и 25 лет.
"В настоящее время обоим фигурантам по согласованию с Запорожской областной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений в ч.2, ч.3, ч.12 ст.115 и ч.3 ст.146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" Уголовного кодекса Украина.
Решается вопрос избрания мер в виде содержания под стражей.
Напомним, что тело 11-летнего пропавшего в августе прошлого года мальчика нашли вблизи поселка Акимовка закопанным в погребе. Ребёнка злоумышленники похитили и удерживали в течение двух недель, а затем убили.
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