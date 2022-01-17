Похитили, удерживали в подвале, а затем закопали: двое мужчин убили 11-летнего мальчика в Запорожской области

Ребенка искали с августа прошлого года.

В Запорожской области нашли тело пропавшего в конце августа 11-летнего Максима Самофалова. Тело ребенка обнаружили закопанным в погребе на территории частного домовладения.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

В совершении тяжкого преступления обоснованно подозреваются двое ранее судимых мужчин. Правоохранители проводят мероприятия по их задержанию.

11-летний ученик школы-интерната находился в розыске как безвести пропавший с августа прошлого года. В рамках досудебного расследования уголовного производства, открытого по данному факту, сотрудники полиции не прекращали следственно-розыскные меры.

Так, во время проверки полученной информации на территории Акимовской территориальной громады, правоохранители на территории частного дома в погребе обнаружили закопанный труп ребенка. Тело направлено в морг для установления причин смерти.

Открыто уголовное производство по факту похищения и убийства.

К преступлению причастны двое мужчин 45 и 25 лет. Старший из них 9 лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений.

"Оперативниками установлено, что они совершили похищение мальчика в конце августа 2021 года, удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили. Полицейские принимают неотложные меры по установлению местопребывания и задержанию преступников", — сообщили в полиции.

Напомним, что почти 6 лет назад по дороге из Киева во Львов был убит водитель BlaBlaCar Тарас Позняков . Недавно правоохранители завершили все необходимые экспертизы по этому делу, так что тело мужчины передадут родственникам для захоронения.

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