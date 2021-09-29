Похитили, задушили и закопали: в Запорожье будут судить мужчин, которые убили профессора ЗНУ

Прфесор пропал в ноябре 2020 года, а тело нашли в марте 2021.

В Запорожье будут судить членов организованной преступной группы, которые убили профессора Национального университета. Прокуратура направила в суд обвинительный акт.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Правоохранители завершили досудебное расследование и собрали все необходимые доказательства для передачи дела в суд. На основании этого четырем участникам группы объявлено о подозрении в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы.

42-летний профессор ЗНУ Луай Файсал Муц пропал 10 ноября 2020. Он вышел из здания университета и сел в автомобиль "Тойота".

Сведения о событии было внесено в Единый реестр и начато расследование уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

В марте правоохранители получили информацию о причастности 27-летнего местного жителя, который пользовался автомобилем "Тойота", к похищению потерпевшего. Правоохранители установили, что мужчина имел несколько номерных знаков для прикрытия своей преступной деятельности. Он признался в причастности к исчезновению разыскиваемого преподавателя, его дальнейшего умышленного убийства и указал место, где спрятано тело потерпевшего.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов дела. Там нашли большое количество боеприпасов: две реактивные противотанковые гранаты, около 60 боеприпасов для подствольных гранатометов, а также металлические разнокалиберные гильзы и 3 гранаты, которые маркируются как учебные.

Выявлено также "набор" номерных знаков в автомобиль.

Вместе с тем, сотрудники уголовного розыска разоблачили еще трех человек, причастных к совершению уголовного преступления 45, 30 и 28 лет.

Организатор преступления, 45-летний выходец из Туниса, разработал план похищения потерпевшего, а между участниками группы распределил роли по убийству профессора и дальнейшему сокрытию тела погибшего.

"В настоящее время, фигурантам, которые по предварительному сговору совершили разбойное нападение с последующим умышленным убийством из корыстных побуждений преподавателя университета по согласованию с Запорожской областной прокуратурой, сообщается о подозрении в совершении уголовного преступления в составе организованной преступной группы. Строжайшая санкция по этим статьям предусматривает лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", — сообщили в полиции.

Двоим фигурантам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, другим двум в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что в Запорожской области нашли тело преподавателя Запорожского национального универститу Луая Файсала Муца, пропавшего в ноябре 2020 года. Тело мужчины обнаружили в 15 км от Запорожья.

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