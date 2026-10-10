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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Поход на груминг завершился трагедией: в Франковскую собаку нашли мертвой

Обычный визит в груминг-салон в Ивано-Франковске обернулся гибелью домашней любимицы. Собака сбежала из помещения, пока ждала хозяйку, а через несколько часов её нашли мёртвой.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Собака Сэнди погибла после груминга в Франковске. Фото: Ttiktok.com/@kuga_yuliya

Собака Сэнди погибла после груминга в Франковске. Фото: Ttiktok.com/@kuga_yuliya

В Ивано-Франковске трагически завершились поиски собаки по кличке Сэнди, сбежавшей из груминг-салона. По словам владелицы животного Юлии, собака выбежала из заведения, а через несколько часов её нашли мёртвой у дороги.

О потере любимицы женщина по имени Юлия рассказала в Instagram. Впоследствии свою версию событий обнародовали и представители груминг-салона.

По словам владелицы, в тот день она оставила Сэнди на процедуры в салоне, услугами которого уже пользовалась весной. Однако после завершения процедуры Юлия опоздала забрать свою любимицу, поэтому животное осталось ждать её в салоне.

Пока собака ждала хозяйку, произошел побег. Как утверждает Юлия, Сэнди выскользнула из рук сотрудницы и выбежала на улицу через незакрытую дверь. Нагнать её сотрудники не смогли.

Женщина возмущена тем, что собака осталась без поводка, а выход из помещения был открыт. Особенно её беспокоит то, что животное побежало в сторону четырёхполосной дороги, а сотрудники, которые сначала бросились в погоню, вернулись в салон.

После исчезновения Сэнди начались масштабные поиски. Помочь Юлии предложили друзья, знакомые и местные жители. Люди обходили окрестные улицы, расспрашивали прохожих, расклеивали объявления и делились информацией в соцсетях.

Несмотря на все усилия, спасти собаку не удалось. Примерно в 22:30 её тело обнаружили недалеко от дороги. Как сообщила хозяйка, Сэнди попала под колёса автомобиля. Юлия отметила, что не винит водителя, ведь собака была напугана и маленькая.

Смерть Сэнди стала тяжелым ударом для семьи. Хозяйка рассказала, что приобрела её у заводчика в Покровском. Поэтому собака была не только домашней любимицей, но и напоминанием о родном доме.

«Я не знаю, как сказать детям, я не знаю, как это пережить, я не знаю, как просыпаться и засыпать без неё», — поделилась Юлия.

Она поблагодарила жителей Ивано-Франковска за помощь и поддержку, а также сообщила о намерении обратиться за юридической помощью.

Как объяснили этот инцидент в груминг-салоне

После того как эта история получила огласку, заведение публично отреагировало на обвинения. Представители салона подтвердили гибель животного, выразили соболезнования его владелице и принесли извинения.

В своём объяснении сотрудники отметили, что Сэнди вела себя беспокойно ещё во время процедур. Когда груминг закончился, собаку оставили ждать хозяйку у стойки регистрации.

Поскольку у животного не было ни ошейника, ни шлейки, администраторша решила держать его на руках. Однако в тот момент, когда сотрудница отвечала на другие обращения, Сэнди неожиданно вырвалась и оказалась за дверью заведения.

В то же время в салоне не согласились с тем, что сотрудники прекратили поиски. По их словам, сотрудницы, которые сначала побежали за собакой, вернулись лишь для того, чтобы привлечь коллег. Всего животное разыскивали семь человек.

В учреждении также сообщили, что получили сообщение о якобы найденной мертвой собаке. Сотрудники отправились проверить указанный адрес, но на месте ничего не обнаружили. Лишь примерно в 23:00 они узнали, что Сэнди нашли в этом же месте уже после завершения поисков.

Представители салона заверили, что у них есть записи с камер наблюдения, которые позволяют восстановить ход событий. По их мнению, некоторые распространенные утверждения об инциденте не совпадают с зафиксированными обстоятельствами.

Несмотря на это, заведение не отрицает своей ответственности за трагедию.

«Мы не хотим перекладывать ответственность или оправдывать случившееся. Наоборот — мы признаем свою ответственность и искренне сожалеем о том, что произошла такая трагедия», — подчеркнули представители салона.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске суд оштрафовал женщину за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения. Она бросила стеклянную бутылку в голову соседке за замечание.

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