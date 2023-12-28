"Походу навели на нас!": военный армии РФ показал реакцию на "прилет" снаряда ВСУ (видео)

За почти два года оккупанты так и не поняли, что в Украине на их головы будет "прилетать" все чаще.
Так, один из солдат вражеской армии показал реакцию на удар. Наших врагов охватила сплошная паника.
Об этом написал журналист Юрий Бутусов.
"Прилетели снаряды, все пацаны живы. Оружие, документы – все сгорело на**й. Сейчас БК взрываться начнет! Походу навели на нас", – рассказал солдат вражеского войска.
Между тем, мы надеемся, что информация об отсутствии потерь среди оккупантов окажется ложной.
Ранее говорилось, что ВСУ ликвидировали бойцов 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, передвигавшихся на БТР-82А.
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