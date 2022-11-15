Похолодание, дождь и даже снег: прогноз погоды в Украине на среду, 16 ноября

Среда, 16 ноября, в Украине будет в основном холодной, в некоторых регионах возможен снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 16 ноября в западных и северных областях ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь, на севере страны и в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков, днем в центральных и восточных областях небольшой дождь. Ночью и утром в южной части туман (на остальной территории страны местами). Днем в северо-восточных областях местами налипание мокрого снега.

Ветер юго-западный с переходом в северной и центральных областях на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны 1-4° мороза, днем 3-8° тепла, на юге страны 7-12°.

В Киеве 16 ноября ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 5-7°.

В то же время по прогнозу Натальи Диденко, 16 ноября на севере и северо-востоке Украины есть вероятность мокрого снега. Вообще еще будет преобладать в Украине дождь, однако при приближении температуры воздуха к более низким градусам вероятна уже зимняя фаза осадков.

Осадки пройдут 16 ноября в западных областях Украины, в северных, в центральной части, в Харьковской и Одесской областях. А вот в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду — без существенных осадков.

В Киеве 16 ноября ожидается холодная влажная погода с температурой около 5° тепла. Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег.

В дальнейшем, по словам синоптика, температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше "минусов".

Ранее народный синоптик Стас Щедрин отмечал, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем. Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет долгосрочных периодов с очень сильными морозами, как это было ранее.

Читайте также: