Похолодание и дожди: где в воскресенье испортится погода
Начало недели в большинстве областей будет без осадков, погода будет формировать поле высокого давления.
В Украине в воскресенье, 14 сентября, без осадков, только на крайнем западе страны днем кратковременный дождь, местами гроза. Ночью и утром местами туман.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +8-13 °, в Закарпатье и побережье морей +12-17 °, днем +20-25 °.
В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +11-13 °, днем +21-23 °.
Ранее синоптик сообщила, что с 17 сентября в Украину придет похолодание.