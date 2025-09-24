- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 2 мин
Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 24 сентября
Украину 24 сентября разделит на две климатические зоны. Часть страны охватят дожди и похолодание, в то время как на юге и востоке сохранится теплая погода.
В среду, 24 сентября, погода на Украине продемонстрирует значительные температурные контрасты. В то время как в ряде регионов прогнозируется дождь и похолодание, на юге и востоке сохранится почти летняя жара.
Об этом пишет украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз осадков: где нужен зонтик
По прогнозу синоптиков переменная облачность ожидается по всей территории страны. Однако местами пройдут небольшие дожди, преимущественно охватящие западные, северные и Винницкую области. На остальной территории осадков не будет.
Ветер преимущественно северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.
Ночные температуры по всей стране будут колебаться от 8° до 13°.
Дневная температура будет существенно отличаться:
в северных, большинстве западных и центральных областей воздух прогреется до 11-16°;
на остальной территории, включая юг и восток, столбики термометров покажут 19-24°;
на крайнем юге и востоке страны температура достигнет 27°.
Напомним, по словам известной украинской синоптикини Натальи Диденко, украинцам не стоит волноваться, ведь настоящее бабье лето еще впереди. Она отметила, что это любимое время года наступает не сразу, а только после периода похолодания. Именно продолжительная сухая, теплая и безветренная погода, которая приходит вслед за холодами, и является главным признаком настоящего бабьего лета.
Хотя долгосрочные прогнозы пока составлять невозможно — синоптики могут видеть тенденции всего на 5-7 дней вперед, Диденко заверила, что климатически и календарно лето бабки обычно приходится на октябрь. Она выразила надежду, что в этом году традиция сохранится.