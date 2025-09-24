Похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 24 сентября

Погода в Украине 24 сентября / © ТСН

В среду, 24 сентября, погода на Украине продемонстрирует значительные температурные контрасты. В то время как в ряде регионов прогнозируется дождь и похолодание, на юге и востоке сохранится почти летняя жара.

Об этом пишет украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз осадков: где нужен зонтик

По прогнозу синоптиков переменная облачность ожидается по всей территории страны. Однако местами пройдут небольшие дожди, преимущественно охватящие западные, северные и Винницкую области. На остальной территории осадков не будет.

Ветер преимущественно северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Ночные температуры по всей стране будут колебаться от 8° до 13°.

Дневная температура будет существенно отличаться:

в северных, большинстве западных и центральных областей воздух прогреется до 11-16°;

на остальной территории, включая юг и восток, столбики термометров покажут 19-24°;

на крайнем юге и востоке страны температура достигнет 27°.

Погода в Украине на 24 сентября / © Укргидрометцентр

Напомним, по словам известной украинской синоптикини Натальи Диденко, украинцам не стоит волноваться, ведь настоящее бабье лето еще впереди. Она отметила, что это любимое время года наступает не сразу, а только после периода похолодания. Именно продолжительная сухая, теплая и безветренная погода, которая приходит вслед за холодами, и является главным признаком настоящего бабьего лета.

Хотя долгосрочные прогнозы пока составлять невозможно — синоптики могут видеть тенденции всего на 5-7 дней вперед, Диденко заверила, что климатически и календарно лето бабки обычно приходится на октябрь. Она выразила надежду, что в этом году традиция сохранится.