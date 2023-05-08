Похолодание и ночные заморозки: прогноз погоды в Украине на вторник, 9 мая

Температура воздуха постепенно поднимется до конца рабочей недели.
Вторник, 9 мая, в Украине будет снова с заморозками. Заморозки также ожидаются в ближайшую ночь в северных и западных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В течение дня 9 мая температура воздуха будет составлять в большинстве областей Украины +11+14 градусов. Однако снова неожиданный холодный островок на юго-востоке и даже в Крыму, +7+12 градусов. И такой же холодный участок в Карпатах, что логично, но и также в Черновицкой области, которая, как правило, теплее других западных областей", — написала она.
Ночью осадки пройдут преимущественно от Одесской области через Крым до Донецкой области. На остальной территории ночью будет сухо, даже с прояснениями.
В Приазовье дожди могут быть сильнее. На крайнем западе, Житомирщине и Киевщине — без существенных осадков.
В Киеве 9 мая ночью холодно, +3+5 градусов, в окрестностях есть вероятность заморозков, днем во вторник потеплеет до +11+13 градусов.
Потепление начнется с 12 мая, отметила Диденко.
Ранее синоптик сообщил, что до середины мая в Украине сохранится прохладная погода. Такую погоду у нас в стране обусловит антициклон Tina.
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