Похолодание и осадки: какой в Украине будет погода на этой неделе, 12-18 декабря

На этой неделе, 12-18 декабря, в Украину вернется похолодание, однако оно будет незначительным.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, 12-13 декабря в стране ожидаются осадки в виде снега и дождя. Ночью будет мороз, днем в большинстве областей будет "плюс", однако в Карпатах и северных областях температура будет морозной, в Винницкой, Черкасской, Киевской и Черниговской областях температура в течение суток будет колебаться от 3° тепла до 2° мороза.

14 декабря осадки в Украине прекратятся, а похолодание усилится, особенно ночью. Так, температура воздуха ночью будет 2-7° мороза, на крайнем западе и в Карпатах 8-13° ниже нуля, днем будет колебаться от 4° мороза до 1-3° тепла. 15-16 декабря в большинстве областей Правобережья Украины снова следует ожидать осадки в виде снега и дождя. Температура воздуха ночью от 2° мороза до 1-3° тепла, днем 0-5° тепла, в южной части 6-11° тепла.

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На выходных, 17-18 декабря, в Украину продолжит поступать влажный и теплый воздух с юго-запада. Ожидается аномально теплая и дождливая погода. Температура ночью окажется в пределах 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге местами до 15° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик Станислав Щедрин сообщил, что во второй половине декабря погода будет с минусами ночью и плюсовой днем. Также, по его прогнозу, месяц будет богатым на осадки в виде снега и дождя.

Более того, по его данным, в целом зима 2022-2023 будет теплой, только с кратковременными периодами похолодания до 15-20° мороза. Такие морозы, по словам Щедрина, ожидаются во второй половине января и в начале февраля.

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