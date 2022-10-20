Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на четверг, 20 октября

Дата публикации
Просмотры
2034
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на четверг, 20 октября

Фото: УНИАН

В Украину пришло похолодание.

В четверг, 20 октября, в стране значительно снизилась температура воздуха.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидается небольшой, в восточной части умеренный дождь, в Карпатах местами с мокрым снегом, только в западной части, Одесской и Николаевской областях днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 5-10°, на Закарпатье до 12°, в южной части днем 9-14°.

В Киеве также 20 октября днем будет идти дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем в столице будет составлять 6-8°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

Читайте также:

Зима в Европе: что планируют делать правительства стран для экономии тепла и света

Зима в Европе: что планируют делать правительства стран для экономии тепла и света

Похожие темы:

Следующая публикация