Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на четверг, 20 октября

В четверг, 20 октября, в стране значительно снизилась температура воздуха.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидается небольшой, в восточной части умеренный дождь, в Карпатах местами с мокрым снегом, только в западной части, Одесской и Николаевской областях днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 5-10°, на Закарпатье до 12°, в южной части днем 9-14°.

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В Киеве также 20 октября днем будет идти дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура днем в столице будет составлять 6-8°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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