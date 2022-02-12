Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на субботу, 12 февраля

Из-за гололедицы и порывов ветра в некоторых регионах объявлен I уровень опасности.
В субботу, 12 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, сегодня в стране ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах сильный снег, в южной части, днем и в западных областях без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.
В Киеве 12 февраля также ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.
Читайте также:
- Львовские сурки проснулись на месяц раньше: какой будет весна
- Выходные и праздничные дни 2022: когда будут отдыхать украинцы
- Масленица 2022: когда празднуем, украинские традиции, обряды, приметы