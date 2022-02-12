Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на субботу, 12 февраля

Похолодание и осадки: прогноз погоды в Украине на субботу, 12 февраля

Из-за гололедицы и порывов ветра в некоторых регионах объявлен I уровень опасности.

В субботу, 12 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, сегодня в стране ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, ночью в Карпатах сильный снег, в южной части, днем и в западных областях без существенных осадков. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, днем в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла, в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

В Киеве 12 февраля также ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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