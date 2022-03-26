Похолодание и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 27 марта

Похолодание и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на воскресенье, 27 марта

Ночью в большинстве областей ожидается мороз.

В воскресенье, 27 марта, в Украину придет похолодание с дождем и порывистым ветром.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране ночью, днем в восточных и юго-восточных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, в южной и восточной до 5° тепла, днем в Украине 0-5° тепла, в южной и западной части 4-9°, на Закарпатье и в Одесской области 10-13°.

В Киеве 27 марта ночью будет идти небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщала, что в воскресенье в Украине похолодает и будет ветрено.

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