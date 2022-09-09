Похолодание и сильные дожди: прогноз погоды в Украине на выходные, 10-11 сентября

В большинстве областей, кроме восточной части, юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений.

Выходные 10-11 сентября в Украине будут холодными и дождливыми.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 10 сентября ночью в большинстве южных, центральных областей и на Закарпатье, днем в Украине, кроме востока, ожидаются умеренные, в Одесской, Николаевской, днем и в западных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Киевской областях местами значительные дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, в восточных и северо-восточных областях 3-8° тепла, днем 11-16°, на юге страны и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 18-23°.

В воскресенье, 11 сентября, в стране также будут идти дожди. Температура ночью 7-13°, днем 14-20° (в северных областях 12-17°), в южной части ночью 11-17°, днем 18-24°.

В Киеве 10 сентября будет идти дождь. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 13-15°. В воскресенье, 11 сентября, в столице погода также будет дождливой. Температура ночью 10-12°, днем 14-16°.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Украине 10 сентября осадки охватят западные, северные, центральные области (кроме Днепра с районами), местами Одесскую и Николаевскую области. Дожди могут сопровождаться грозами, сильным ветром юго-восточного направления. В большинстве областей Украины, кроме восточной части, юго-восточный ветер будет усиливаться до штормовых значений, до 15-22 метров в секунду. На востоке Украины, в Запорожье, Херсоне и Крыму в субботу — без осадков.

Температура воздуха завтра существенно снизится на севере и в центре Украины и составит всего 9-13°. На остальной территории ожидается в течение дня 15-19°, в южной части, в Черновицкой области и на Закарпатье 19-23°.

В воскресенье мощный атмосферный фронт все еще будет зависать над Украиной, прогнозирует Диденко.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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