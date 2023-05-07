Похолодание и заморозки: какой будет погода в Украине завтра, 8 мая

По словам синоптика Натальи Диденко, в ближайшее время существенного потепления ждать не стоит.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине в понедельник, 8 мая.
Об этом она написала в Facebook.
"8 мая в Украине продлится свежая погода. Температура воздуха ночью +2+7, на юге +4+10 градусов", – говорит Диденко.
В течение дня понедельника, 8 мая, столбики термометров будут колебаться в пределах +11+14 градусов. В Приазовье и на западе Украины будет холоднее всего, +7+11 градусов.
Дожди ожидаются в западных областях (кроме Ровенщины и Волыни), на юго-востоке. Вечером в понедельник дожди еще вероятны и в южной части. В Карпатах возможен снег.
Погода в Киеве
"В Киеве понедельник предполагается сухим, нежарким, ночью около +5 градусов, в окрестностях, при прояснениях, возможны заморозки, завтра днем только +10+12 градусов", – отмечает синоптикиня.
На тепло не надейтесь
Синоптик предупреждает, что в ближайшее время существенного потепления, тем более до +20 градусов, ожидать не стоит.
Где возможны заморозки
По ее прогнозам, заморозки возможны в ночь на понедельник в северной части Украины. На следующую ночь, с 8 на 9 мая заморозки еще и будут наблюдаться также в западных областях.
Ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда в Украину придет настоящее потепление.
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