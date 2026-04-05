Похолодание и заморозки: прогноз погоды на Страстную неделю и Пасху

Весна берет паузу: в Украину идут заморозки и похолодание – прогноз на Страстную неделю и Пасху

Начало Страстной недели принесет в Украину резкое изменение поголы. Уже с понедельника, 6 апреля, атмосферный фронт обусловит дожди и штормовые порывы ветра, а затем Украину накроет волна холодного воздуха с мокрым снегом и заморозками.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине перед Пасхой

По словам Диденко, 6 апреля в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди на запад и север страны. В течение понедельника дожди распространятся на центральные области, а также Одесщину и Харьковщину.

В Луганской, Донецкой областях и большинстве южной части завтра еще без осадков.

6 апреля в Украине ожидается сильный ветер, северо-западного происхождения, иногда со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

Синоптик предупреждает, что температура воздуха будет холоднее на западе и севере, а также в Винницкой области, днем +9+12 градусов. На остальной территории Украины ожидается теплая погода, в течение дня +12+19 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 6 апреля увеличится облачность, усилится ветер, а столбики термометров не поднимутся выше +10…+12°C.

Погода на Пасху

Диденко предупреждает, что в дальнейшем в Украине повсюду ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. В середине недели местами пройдет мокрый снег, есть возможность заморозков.

По предварительным прогнозам, на Пасху слишком тепло не будет, где-то в пределах +9+12 градусов. Однако есть и хорошая новость: в большинстве областей будет светить солнце. Кратковременные дожди в воскресенье на Пасху, 12 апреля, возможны только в южных регионах. Прогноз еще потребует уточнения, добавила Диденко.

