Похолодание охватит большую часть Украины: синоптик поделилась прогнозом на ближайшие дни

В то же время сильные морозы не ожидаются.

На выходных, 21-22 января, в Украину придет похолодание.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозам, 20 января в Украине еще будет теплая погода, но в западной части страны температура воздуха начнет уже снижаться.

"О каких-то морозах речь еще не идет, однако в западных областях уже будет крутиться около нуля, периодически — мокрый снег. А в последующие дни похолодание охватит большую часть Украины", — написала синоптик.

Диденко добавила, что с 21 января похолодание придет и в Киев. "Зима вернется из командировки в апрель, говорит — там все хорошо, можно смело планировать весну", — отметила она.

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Напомним, что по прогнозам синоптиков, последний месяц этой зимы будет преимущественно теплым. Как ранее ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин, начало февраля будет морозным, однако они не будут очень сильными. А вот вторая половина месяца ожидается теплой.

Что касается осадков, то, по словам Щедрина, в первой половине последнего зимнего месяца их почти не будет, а во второй они ожидаются преимущественно в виде дождя.

Народный синоптик также говорит, что в этом году в Украине весна будет ранней.

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