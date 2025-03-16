Похолодание по всей Украине: синоптик ответила, когда вернется тепло

Синоптик дала прогноз погоды на завтра и в ближайшие дни.

В понедельник, 17 марта, на западе и севере Украины выпадает мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра в западных и северных регионах ночью температура воздуха -3-8 мороза, днем 0+4 градуса.

"К непогоде присоединится сильный северо-западный ветер. Одевайтесь тепло, покатайтесь маршруткой лучше завтра, потому что на дорогах будет неуверенно", – советует Диденко.

На остальной территории Украины 17 марта без существенных осадков, на западе центральной части дождь и мокрый снег. Ночью 0+4, днем +6+11 градусов.

Погода в Киеве: мокрый снег, ночью -3-5, днем +1+3 градуса. Порывистый северо-западный ветер.

Диденко отмечает, что потепление в Украине ожидается с 22 по 23 марта.

Ранее мы писали, что март готовит погодные сюрпризы для украинцев.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.