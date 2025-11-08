Похолодание с дождями: прогноз погоды на 9 ноября

В воскресенье станет холоднее / © Pixabay

В воскресенье, 9 ноября, ночью в Закарпатье, Прикарпатье и Одесчине, днем на Правобережье небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

На Левобережье, в Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-7°, на юге до 10° тепла, днем 7-12°, на юге страны до 15°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.

Ранее синоптик сообщила, что в настоящее время метеорологи не имеют оснований утверждать о якобы «самой холодной зиме за последние 10 лет». Такая информация, в частности, появилась в Сети. Появление снега и минусовых температур в ноябре не аномально, ведь это переходный месяц, или предзимье.