Похолодание с ночными заморозками и дождями: прогноз погоды в Украине на среду, 18 мая

Похолодание с ночными заморозками и дождями: прогноз погоды в Украине на среду, 18 мая

В среду, 18 мая, в Украину придет похолодание с дождями.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 мая ночью в южной части ожидаются умеренные дожди, днем в Украине, кроме западных областей, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с, днем в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с. Температура в западных (кроме Закарпатья), Житомирской, Винницкой областях ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла, на юге страны до 12°, днем 13-18°.

18-19 мая в северных, большинстве западных, центральных и Харьковской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 18 мая ночью будет без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 13-15°. 18-19 мая в столице и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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