Похолодание, снег и гололед: прогноз погоды в Украине на вторник, 23 ноября

Ночью прогнозируют до 5° мороза.
Во вторник, 23 ноября, в Украине ожидается похолодание с ночными морозами и дождем и мокрым снегом днем.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме северо-востока, местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга, местами гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла, в южной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.
В Киеве 23 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололед. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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