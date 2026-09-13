Похолодание уже близко: где в Украине 14 сентября пройдут дожди с грозами

Погода на 14 сентября в Украине / © Unsplash

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В понедельник, 14 сентября, погода в Украине изменится. На части территории пройдут дожди, местами с грозами, температура воздуха в большинстве областей будет в пределах 16-21 градуса. Самые высокие показатели ожидаются на юго-востоке — до +27 градусов.

Об этом читайте в материале ТСН.ua.

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По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 14 сентября в Украине облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в южных, большинстве центральных областей, а днем также в восточных регионах и местами Сумской области. Временами возможны грозы.

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Погода на 14 сентября Украинский гидрометеорологический центр

На остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве и области

В понедельник, 14 сентября, в Киеве и Киевской области будет прохладнее. Синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями и без существенных осадков.

В столице ночью температура будет +11…+13 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +18…+20 градусов. Ветер ожидается северо-западный, скоростью 5-10 м/с. Существенные осадки в Киеве не прогнозируют.

В Киевской области ночь будет несколько прохладнее: +8…+13 градусов. Днем температура повысится до +16…+21 градуса. Ветер будет северо-западным, 5–10 м/с. Предпочтительно ожидается сухая погода.

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Где в Украине 14 сентября будет дождь

Осадки охватят, прежде всего, юг и значительную часть центра Украины. Днем зона дождей будет распространяться также на восточные области. Местами дождь будет сопровождаться грозами.

По данным Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в Одесской области 14 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и грозы. В Одессе прогнозируется умеренный дождь.

В Днепропетровской области, по прогнозу Гидрометеорологического центра Днепропетровской и Донецкой областей, ночью местами возможен кратковременный дождь, а днем — кратковременный дождь и гроза.

Ночью температура воздуха в большинстве областей составит +7…+12 градусов. В южной части Украины и Днепропетровщине будет теплее — до +16 градусов.

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Погода в Днепре

В понедельник здесь будет облачно. Ночью кратковременный дождь, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Ночью +12…+17°, днем +18…+23°.

Ночью в городе без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ночью +14…+16°, днем +20…+22°.

Фото Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одесской области и в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью +11…+16°, днем +17…+22°.

«Предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях І уровня опасности вдоль побережья Одесщины. В течение суток 14 сентября ожидается умеренное волнение моря. Днем ветер северо-западный 12-14 м/с, кратковременный опасный спад уровня воды в Днепро-Бугском лимане», — предупреждают синопитики Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей.

В Одессе ожидается дождь. Ночью +14…+16°, днем +18…+20°. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Черкассах

В городе 14 сентября циклон будет держать неустойчивую погоду с периодическими дождями. Ночью +10…+15°, днем +16…+21°. По словам метеоролога Виталия Постриганя, это еще не означает перехода к пронзительному осеннему холоду.

Погода в Харькове

В понедельник в Харькове по прогнозу sinoptik ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура опустится до +13°, днем воздух прогреется максимум до +18°. После ожидаемых ночью осадков днем существенных дождей не прогнозируется.

Погода во Львове

14 сентября прогнозируется низкая (2-й класс), местами средняя (3-й класс) пожарная опасность. По данным Львовского регионального центра гидрометеорологии, погодные условия будут способствовать низкой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания.

Погода по регионам

На западе Украины завтра преимущественно без осадков, облачно с прояснениями. Ночью и утром в Закарпатье и Прикарпатье местами возможен туман. Дневная температура — преимущественно +16…+21°.

Север Украины отдохнет от существенных осадков. Там не прогнозируют дожди. Температура днем — в пределах +16…+21°, ночью +7…+12°.

Центральные области в большинстве своем столкнутся с дождями, местами там грозы. Температура днем преимущественно +16…+21°.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами дожди и грозы. Ночью +11…+16°, днем +17…+22°. В Одесской области возможен умеренный дождь.

На востоке Украины днем местами пройдут дожди, местами грозы. На юго-востоке будет теплее всего — до +22…+27°.

В Сумской области днем местами возможен дождь. В целом, температура будет оставаться в пределах общеукраинского прогноза — +16…+21° днем.

Что будет с погодой после потепления

По прогнозу метеоролога Виталия Постриганя, 14 сентября Черкасская область еще будет находиться под влиянием циклона, который будет содержать неустойчивую погоду с периодическими дождями. Он прогнозирует для области ночью +10…+15°, а днем +16…+21°.

В то же время, по его оценке это еще не означает резкого перехода к холодной осени. Сентябрь, по прогнозу метеоролога, еще сможет подарить Украине периоды умеренного тепла.

«Сентябрь еще даст насладиться умеренным теплом, он такой у нас», — добавил специалист.

Напомним, также говорилось, что на следующей неделе, от 14 сентября, в Украине ожидается контрастная погода. Так, на западе и севере будет прохладнее, тогда как юго-восток сохранит летнее тепло.

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