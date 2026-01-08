ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Похолодание в Украине: энергетики дали важные рекомендации

Рациональное потребление электроэнергии в часы пиковых нагрузок поможет сломать планы врага погрузить украинцев во тьму.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Поиолодание в Украине

Поиолодание в Украине

Во время резкого похолодания в Украине, которое начнется в следующие сутки в большинстве регионов Украины, энергетики призывают к рациональному потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

Рекомендации, которые помогут сбалансировать энергосистему и позволят уменьшить объем вынужденно введенных ограничений, опубликовала НЭК «Укрэнерго».

Для того, чтобы сломать планы врага погрузить украинцев во тьму, энергетики рекомендуют:

  • не включайте несколько мощных электроприборов одновременно;

  • выключайте свет в пустых комнатах и кабинетах;

  • выключайте из розеток электроприборы, которыми не пользуетесь;

  • по возможности, перенесите энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время — после 23:00;

  • максимально ограничьте пользование электрообогревателями, не используйте их в часы пикового потребления утром и вечером (08:00 — 11:00; 16:00 — 22:00);

  • позаботьтесь о замене ламп накаливания на энергосберегающие;

  • по возможности, пользуйтесь энергосберегающей бытовой техникой;

  • после появления света по графику — начинайте пользоваться мощными электроприборами не ранее, чем через 20 минут.

«В нынешних условиях, если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе — это существенно усилит устойчивость нашей энергосистемы и сделает периоды вынужденных обесточиваний короче», — уверяют в «Укрэнерго».

Напомним, ранее эксперты предупредили, что отключения света в Украине, вероятно, продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой энергосистема работает на пределе возможностей из-за резкого роста потребления.

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie