Похолодание в Украине: энергетики дали важные рекомендации

Поиолодание в Украине

Во время резкого похолодания в Украине, которое начнется в следующие сутки в большинстве регионов Украины, энергетики призывают к рациональному потреблению электроэнергии, особенно в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

Рекомендации, которые помогут сбалансировать энергосистему и позволят уменьшить объем вынужденно введенных ограничений, опубликовала НЭК «Укрэнерго».

Для того, чтобы сломать планы врага погрузить украинцев во тьму, энергетики рекомендуют:

не включайте несколько мощных электроприборов одновременно;

выключайте свет в пустых комнатах и кабинетах;

выключайте из розеток электроприборы, которыми не пользуетесь;

по возможности, перенесите энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время — после 23:00;

максимально ограничьте пользование электрообогревателями, не используйте их в часы пикового потребления утром и вечером (08:00 — 11:00; 16:00 — 22:00);

позаботьтесь о замене ламп накаливания на энергосберегающие;

по возможности, пользуйтесь энергосберегающей бытовой техникой;

после появления света по графику — начинайте пользоваться мощными электроприборами не ранее, чем через 20 минут.

«В нынешних условиях, если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе — это существенно усилит устойчивость нашей энергосистемы и сделает периоды вынужденных обесточиваний короче», — уверяют в «Укрэнерго».

Напомним, ранее эксперты предупредили, что отключения света в Украине, вероятно, продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой энергосистема работает на пределе возможностей из-за резкого роста потребления.