Похолодание в Украине — энергетики призвали ограничить потребление электричества

В "Укрэнерго" заявили о стремительном увеличении потребления электроэнергии на фоне похолодания.

Днем 8 января — 13:00-14:00 уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня — пятницы, 5 января, на 13,4%.

Причина — начало рабочей недели и усиление похолодания во всех регионах Украины. Кроме того, в южном регионе постепенно возобновляется энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак минувшей зимой, что может привести к технологическим нарушениям, предупреждают в компании.

Чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях и избежать отключений, энергетики призывают соблюдать правила рационального использования электроприборов в течение дня:

выключить "лишний" свет в помещениях;

не включать дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг). А на работе, в обеденный перерыв, не включать вместе чайник и микроволновку;

выключить кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортная;

извлечь зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

Напомним, что в Украине в ближайшие несколько дней ожидается ухудшение погодных условий — метели, гололедица.

Читайте также: