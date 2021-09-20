Похолодание в Украине на этой неделе наберет обороты: в Карпатах 20 сентября прогнозируют мокрый снег

Похолодание в Украине на этой неделе наберет обороты: в Карпатах 20 сентября прогнозируют мокрый снег

Такая погода продержится до выходных, 25-26 сентября.

Почти по всей стране — дожди, а в Карпатах даже мокрый снег. Такой прогноз синоптиков на ближайшие дни.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 20 сентября.

В Украине, говорят, уже наступила метеорологическая осень — средняя суточная температура опустилась ниже 15°. И на этой неделе похолодание будет набирать обороты. Потепление и солнце прогнозируют разве что на выходные. В Одессе и Крыму в конце недели ожидается +21°, в остальных регионах до +18°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода в Украине: почти во всех регионах ожидаются дожди, а в Карпатах даже мокрый снег

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