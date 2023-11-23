Похолодание в Украине: введут ли плановые отключения света — ответ заместителя министра

На сегодняшний день ситуация с электроснабжением в Украине контролируемая.

В Министерстве энергетики не планируют вводить графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей только из-за снижения температуры в зимний период.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра Светлана Гринчук.

Она отметила, что со снижением температуры растет потребление электроэнергии, однако заверила, что такая ситуация предполагалась и на сегодняшний день она контролируема.

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“Если не будет значительных обстрелов, не будет значительных повреждений, в том числе и из-за погодных условий... Мы видим сейчас – налипание снега, может быть ветер. Но это стандартные условия, которые быстро восстанавливаются. Если у нас не будет этих критических моментов, то ситуация контролируемая и мы не планируем вводить никаких графиков отключения", — заявила Светлана Гринчук.

По ее словам, нынешний аварийный ремонт 7 энергоблоков будет длиться незначительный период, поскольку его причины "в технологических моментах, которые быстро можно урегулировать".

“Мы прогнозировали понижение температуры. С той ситуацией, которая у нас сейчас, даже при понижении температуры мы не планируем графики отключений, особенно для бытовых потребителей", — заверила замминистра.

Напомним, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предположил, что графики отключения света в Киеве могут применяться, когда среднесуточная температура достигнет 8-10 градусов ниже нуля.

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