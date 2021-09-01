Похолодание, ветер и дожди: прогноз погоды в Украине на четверг, 2 сентября

Похолодание, ветер и дожди: прогноз погоды в Украине на четверг, 2 сентября

Ночью столбики термометров опустятся до 9°.

В четверг, 2 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями и преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в западных и северных областях местами ожидается сильный дождь, на остальной территории умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных и северных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 13-18°, на юге и востоке страны ночью 11-16°, днем 18-23°.

В Киеве 2 сентября местами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 15°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Как украинцы реагируют на перемену погоды и сказывается ли это на самочувствии

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