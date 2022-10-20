Похолодание задержится в Украине ненадолго: когда вернется тепло и сколько оно будет продолжаться

Народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что похолодание и дожди, которые пришли в большинство регионов страны, задержатся ненадолго.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по прогнозу синоптика, со следующей недели в Украину снова вернется теплая погода.

"Уже со следующей недели в Украину снова вернется теплая и преимущественно сухая погода, которая задержится как минимум до конца октября. Температура воздуха повысится до 15-19°, а на юге днем даже до 21°. Потеплеют также и ночи — температурный режим ночью будет колебаться в пределах 5-10°, на севере 3-7° тепла.

Также читайте В Укргидрометцентре назвали регионы Украины, где больше всего изменился климат

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

Читайте также: