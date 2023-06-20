"Похороненный" пропагандой Буданов появился на фото с дипломатами еще и с новой прической

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов позировал на свежих фото с украинскими и зарубежными дипломатами, несмотря на фейки российской пропаганды о его "гибели".

Соответствующие снимки опубликовала в Сети первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Так, Буданов вместе с Дапаровой встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори.

"Дискутировали, обменивались мнениями, планировали с послом Японии в Украине господином Мацудой Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — подписала фото заместительница министра.

В комментариях под фото интернет-пользователи обратили внимание на новую прическу Буданова: начальник разведки появился с очень коротко подстриженными волосами.

Начальник ГУР Кирилл Буданов появился на свежих фото с новой прической / Фото: Эмине Джапарова

Фейки пропаганды о "гибели" Буданова

Российские пропагандисты любят вбрасывать в Сеть фейки о "ранениях" и периодической "гибели" Буданова. В начале июня российские паблики начали голосить о "гибели" руководителя военной разведки в результате якобы ракетной атаки. Пропагандисты также нафантазировали подготовку "церемонии погребения" начальника ГУР в Украинском доме. Представитель ГУР Вадим Скибицкий посмеялся над этой ложью россиян, опроверг их заявления о Буданове.

В середине июня пропагандисты снова начали разгонять фейки о Буданове, заявляя, что он "ранен" и находится в коме в одной из немецких клиник. При этом российские "военкоры" ссылались на заявления медиков немецкому журналу Stern, однако в издании опровергли публикацию такой информации.

Позже еще и украинский экс-нардеп-беглец от "ОПЗЖ" Илья Кива заявил о "смерти" Буданова после "тяжелого ранения".

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