"Похоронил 300-400 человек из своего батальона": история хирурга, ставшего фронтовым медиком и выжившего в аду

Юрий Скребенец с Яной Зинкевич

Юрий Скребец, заместитель медицинского директора по хирургической помощи в областной клинической больнице имени Ильи Мечникова, работал в зоне АТО как парамедик, а после полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Теперь мужчина уволился из войска из-за ранения и помогает другим раненым ветеранам.

Его история повествует hromadske.

Юрий Скребец, позывной Юзик — Народный герой Украины.

Юрий Скребец с раненым / © Hromadske.ua

В больнице Мечникова он работает 35 лет. В 2014 году вместе с Яной Зинкевич Скребец создал медицинский добровольческий батальон «Госпитальеры».

«Все свои законные отпуска с 2014 года проводил в зоне АТО, спасая бойцов. Встретил полномасштабку как „госпитальер“, впоследствии легализовался в ВСУ как начальник медицинской части отдельного штурмового батальона „Арей“ УДА. Недавно уволился со службы по инвалидности», — рассказали в издании.

Ранения Юрий получил в Курщине.

«Перелом позвоночника, перелом обеих ног. У меня эндопротезы. Кульшевые суставы заменены на железки, а внизу мои культяпочки. От этого не легче, честно лучше иногда ходить на низкой ампутации. Но ничего: на лыжах я катаюсь, на велосипеде катаюсь, плаваю, бегаю — все нормально…», — рассказал он.

У медика есть на своем телефоне фото погибших побратимов. Говорит, что похоронил 300-400 человек из своего подразделения.

«Меня уже ничего не впечатляет, я больной человек, сентимент из сердца вырвал. Я похоронил 300-400 человек из своего батальона, похоронил много своих друзей. Пять месяцев в госпитале лежал, пока меня по частям собирали. После такого человек либо полностью ломается, либо доживает наркоманом на лекарстве. А я нашел себе выход: бухло и религиозный фанатизм… Я же москальскую семинарию заканчивал давно. Бога я там не нашел, а бухать начал… Та нормальная у меня жизнь: очень рано просыпаюсь, очень рано приезжаю в больницу, шеф не дает расслабиться. Работы много. А еще есть у нас павшие сотрудники. У них дети, родители старики. Вчера был у мамы нашего погибшего, заказал с ней памятник, мемориальную доску», — делится эмоциями медик-ветеран.

