Похоронили 21-летнего полицейского, погибшего в результате удара РФ по Одессе (фото)

Он был единственным сыном в семье.

В городе Балта на Одесщине простились с 21-летним следователем полиции Владиславом Углей, погибшим в результате вражеских обстрелов по Одессе 30 апреля.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Владислав Угля – родом из городка Балта. В 2023 году он закончил Одесский государственный университет внутренних дел и стал работать следователем в Одесском районном управлении полиции № 1. Он был единственным сыном в семье.

Парень был единственным сыном в семье / Фото: Полиция Одесской области

30 апреля в результате очередной агрессии РФ по Одессе парень погиб. Сегодня прошла церемония прощания с Владиславом в его родном городке.

Похороны полицейского в родном городе

"Он был моим коллегой всего год. Несмотря на это, я сразу увидела его порядочность, открытость, человечность и профессионализм, который должен быть у настоящего полицейского. Для коллектива следствия он навсегда наш "Уголек", который никогда не угаснет в сердцах", – говорит коллега Владислава, подполковник полиции Алла Кальчева.

Похороны полицейского в родном городе

Почтить память юного правоохранителя пришли родные, коллеги, руководство полиции Одесщины, местные власти и жители Балты.

Напомним, что в течение последних трех дней россияне наносили жестокие удары по Одессе. Так, в результате российской атаки по Одессе 30 апреля погибли три человека, еще трое получили ранения.

На следующий день, 1 мая, россияне снова атаковали Одессу. Известно о 13 пострадавших.

Также до шести выросло количество погибших в результате ракетного удара по Одессе, который РФ устроила 29 апреля.

Напомним, что 15 марта этого года при обстреле Одессы погибли полицейский Андрей Боярский и заместитель главы ГУНП, руководитель управления превентивной деятельности в Одесской области Дмитрий Абраменко.