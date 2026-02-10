Освобожденный из плена Назар Далецкий / © Владимир Зеленский

Семья военнослужащего 24-й бригады Назара Делецкого должна вернуть государству денежную компенсацию, начисленную за его якобы «гибель». Несмотря на то, что защитника официально похоронили во Львовской области еще в 2023 году, он оказался живым и недавно вернулся домой в рамках очередного обмена пленными.

Об этом во вторник, 10 февраля, на заседании сессии Львовского облсовета сообщил представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный.

Тарас Подворный напомнил, что военный Назар Далецкий был похоронен после проведенной экспертизы ДНК. Семья получила соответствующую выплату от государства, предусмотренного в размере 15 млн грн.

«Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как единовременную денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет разрешаться. Будут искать виновных, кто и как ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная», — сказал Тарас Подворный.

Он также отметил: «Думаю, для семьи больше всего счастья, что военный вернулся домой, а не эти средства, которые им выплатило государство».

Что предшествовало

Напомним, 5 февраля во время очередного обмена пленными в Украину вернули 46-летнего бойца 24 бригады имени короля Даниила, жителя села Большой Дорошев Назара Далецкого, считавшегося пропавшим с мая 2022 года, а в сентябре того же года местные власти сообщали о его гибели. В общине даже состоялись похороны.

Мать Назара Далецкого рассказала журналистам, что в мае 2023 семье сообщили, что по результатам ДНК-экспертизы установлена его гибель. Сказали, что совпадение ДНК составляет 99,9%. Тело привезли для погребения, никаких останков семье не показывали.

«Ваш сын в плену. Было уже поздно, 11 вечера. Я такая: „Назарчик!“, а он: „Ваш сын в плену. Я тот, кто его в плен взял“. И все», — рассказала Наталья Далецкая, мама.

После этого Наталья о сыне ничего не слышала. Сначала его внесли в списки пропавших без вести, затем — пленных. Но уже в 2023 году семье сообщили: Назар погиб в свой день рождения, тело сильно обгорело.

«Из Днепра позвонили тете, следовательница, что ваш сын погиб, у нас совпадает ДНК на 99,9%. Я сказала: „Он должен был быть в плену, а вы говорите, что он погиб“. Она ответила: „Всё бывает, а, может, их куда-то перевозили, тело находится в морге уже полгода“», — говорит двоюродная сестра Назара Роксолана Макогин.

Несмотря на сомнения мамы, староста села Оксана Кухар вспоминает, что оставлять останки непогребенными не могли.

«Мама еще тогда говорила: „Если он жив, он знает, где его дом, и он вернется“. Я не могу позволить, если это действительно он, чтобы его кости похоронили где-то в Харькове. Встреча героя, прощание — все было, как у всех героев. Встречали много, на коленях, родственники, одноклассники», — сказала староста села Оксана Кухар.