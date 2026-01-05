Похоронили как неизвестного, нашли голым в овраге: загадочная смерть мобилизованного через месяц после призыва

Родные погибшего мобилизованного не верят в официальную версию смерти / © ТСН

В Винницкой области через месяц после мобилизации нашли мертвым мужчину из Кировоградщины — 31-летнего Игоря Народового. 2 января ему должно было исполниться 32 года.

Об этом пишет «Суспільне Кропивницький».

Сестра Игоря Ирина рассказала, что ее брат мобилизовали 29 сентября. Она в это время находилась вместе с матерью за границей в Германии.

Впоследствии Ирина рассказали, что во время перевозки в учебный батальон из Кировоградщины в Винницкую область брат якобы выпрыгнул из кузова машины и побежал в лес.

«…2 ноября наш односельчанин уехал в эту воинскую часть, оттуда вышел командир или майор, я точно не знаю, и сказал, что у Игоря была эпилепсия. К вечеру ему стало легче и он сбежал. Потом вынес его документы, показал, и на этом все», — отмечает сестра погибшего.

Женщина утверждает, что у ее брата раньше не было никаких признаков эпилепсии.

Игорь Народовой / © Суспільне

Тело мужчины нашли в овраге

Сестра стала искать брата в социальных сетях. На одной из страниц Ольгопольской громады в Facebook выставила фотографию и его военный билет. Вечером 5 ноября на связь вышел следователь, сообщивший о найденном в овраге теле.

«Брат лежал в овраге полностью голый, без нижнего белья. Один его берц и одежду нашли в 50 метрах от тела. Есть соответствующие фотографии. Второй нашли за три-пять километров аграрии, возделывавшие там поля. Однако в деле этих деталей нет, хотя мы считаем, что это прямое доказательство того, что Игоря убили. Как можно снять обувь в такой местности, где куча веток и земля», — возмущается женщина.

Забрать тело мужчины поехали односельчане. Они говорят, что его тело лежало не в холодильнике, а на полу в мешке.

Мобилизированного похоронили как неустановленное лицо

«Ребята хотели этот мешок открыть, но там уже не на что было смотреть, потому что тело уже не один день разлагалось. Односельчане подтвердили, что это Игорь. На следующий день в морг выехал мой старший родной брат, служащий в ВСУ. Он хотел унести тело и похоронить в родном селе. В это время мы с мамой выехали из Германии», — рассказывает Ирина.

Но в день опознания Игоря похоронили как неопознанного.

Женщина рассказала, что сначала не могли перезахоронить Игоря в родном селе на кладбище, потому что не имели свидетельства о смерти. Когда его получили и узнали, что причина смерти не установлена, решили нанять адвоката.

Что говорят в воинской части

Командир в/ч Юрий Дегтяров в комментарии изданию утверждал, что этот мобилизованный бежал в СЗЧ, не приступив к обучению.

«Солдат выпрыгнул из кузова автомобиля ВАЗ и скрылся в прилегающем лесном массиве. Фактическое время его пребывания в военной части составило менее одних суток», — уверяет командир.

Начальник местного отдела Военной службы правопорядка добавляет, что разыскать мобилизованное им не удалось.

Что говорят в полиции

«Согласно выводу эксперта, в связи с наличием значительных выраженных гнилостных изменений трупа Игоря Народового установить конкретную причину смерти невозможно. Кроме повреждений мягких тканей личинками мух и зубами животных, телесные повреждения не обнаружили. В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», — говорится в ответе полиции на запрос журналистов.

В письме сестре полиция сообщила, что предсмертной записки у тела, признаков насильственной смерти, борьбы и признаков алкогольного опьянения не обнаружили.

Родные погибшего планируют сделать независимую экспертизу тела, чтобы узнать причину смерти.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья скончался на следующий день после мобилизации.