Похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских: "Под звук сирен"

Похороны прошли 1 марта.

В Киеве похоронили известную украинскую актрису, маму легендарных артисток Ольги и Натальи Сумских – Анну Ивановну.

Похороны прошли 1 марта. Об этом сообщила звезда "Роксоланы" в своем Facebook. Знаменитость отметила, что прощание с родным человеком прошло под звук сирен.

facebook.com/osumska

"Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну… С молитвой священника и под звуки сирен… Господи, спасибо тебе!" – написала Сумская.

В комментариях небезразличные выразили свои соболезнования.

С актерами прощаются аплодисментами. К сожалению, поклонники не смогли этого сделать. Остается молитва и вечная светлая память

Царство Небесное Анне Ивановне. Большая грусть и жалость… Мои соболезнования…

Олечка, Маме Царство Небесное! Сочувствуем!

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