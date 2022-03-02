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Похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских: "Под звук сирен"

Похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских: "Под звук сирен"

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Похоронили маму актрис Ольги и Натальи Сумских: "Под звук сирен"

instagram.com/olgasumska

Похороны прошли 1 марта.

В Киеве похоронили известную украинскую актрису, маму легендарных артисток Ольги и Натальи СумскихАнну Ивановну.

Похороны прошли 1 марта. Об этом сообщила звезда "Роксоланы" в своем Facebook. Знаменитость отметила, что прощание с родным человеком прошло под звук сирен.

© facebook.com/osumska
facebook.com/osumska

"Успели похоронить нашу красавицу мамочку, Анну Ивановну… С молитвой священника и под звуки сирен… Господи, спасибо тебе!" – написала Сумская.

В комментариях небезразличные выразили свои соболезнования.

  • С актерами прощаются аплодисментами. К сожалению, поклонники не смогли этого сделать. Остается молитва и вечная светлая память
  • Царство Небесное Анне Ивановне. Большая грусть и жалость… Мои соболезнования…
  • Олечка, Маме Царство Небесное! Сочувствуем!

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

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