Похоронили не того: могут ли родственники живого бойца отсудить моральный ущерб

Семья военного Назара Далецкого похоронила другого человека, пока боец был в плену. Юрист объяснил, реально ли отсудить компенсацию за такую роковую ошибку и с какими трудностями придется столкнуться.

Об этом рассказал военный юрист Виталий Савко, сообщает hromadske.

Юрист считает, что в случае открытия уголовного производства из-за ошибочных результатов ДНК-экспертизы родственники могут быть признаны потерпевшими в рамках этого дела и подать гражданский иск о компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

По словам Савко, в рамках такой «юридической формулы» теоретически возможно возмещение, однако сам процесс является сложным и требует доказательства факта причинения вреда. Суд должен согласиться, что моральные страдания действительно имели место — например, если из-за переживаний у близких ухудшилось физическое или психическое состояние.

«Если они и получат в какой-то вероятности, то очень небольшие средства, которые не будут соизмеримы даже с затратами на адвоката… У нас просто в государстве моральный ущерб не очень ценится. За убийство… иногда присуждают по 100 тысяч гривен морального вреда. За побои, истязания — по 3000-5000 гривен. Это небольшие средства, потому что у нас нет методик, которые бы четко определяли, что если есть моральный вред, то вот такая будет сумма», — пояснил юрист.

Семью «погибшего» военного заставили вернуть компенсацию

Напомним, накануне стало известно, что семья военного 24-й бригады Назара Делецкого должна вернуть государству 15 млн грн компенсации за его «гибель». Защитника ошибочно идентифицировали по ДНК и похоронили в 2023 году на Львовщине, однако недавно он вернулся домой во время обмена пленными. Представитель омбудсмена Тарас Подвирный сообщил, что сейчас ищут виновных в ошибочной экспертизе и решают этот юридический прецедент, подчеркнув, что для семьи главным является возвращение близкого человека.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец прокомментировал ситуацию с Далецким. Он отметил, что сейчас идет юридический разбор дела, а главная задача — защитить права героя и его родных. О немедленном возврате средств речь не идет; специалисты ищут правовой механизм для решения этой беспрецедентной ситуации.