Похоронку прислали, могилу вырыли, а тело не отдают: в России мать оккупанта не может похоронить сына

Сказали, что тело не выдадут, пока все не кончится, чтобы не поднимать панику.
В селе Озерное Саратовской области на местном кладбище вырыли могилу. Ожидают захоронения местного жителя, погибшего на войне в Украине.
Об этом рассказывает российская "Новая газета".
Могила приготовлена для уроженца Озерного Максима Ханыгина. Он погиб 24 февраля, не дожив суток до своего 22 дня рождения. Похоронка в Озерное пришла на следующий день после трагедии. Матери пока не отдают тело сына.
"Сказали, что тело не выдадут, пока все не закончится, чтобы не поднимать панику", – говорит женщина.
Она рассказывает, что сведений о том, где он погиб, нет.
"Военкомат говорит, что торопливо нам сбросил похоронку. Теперь начальство за это громит. Это нам повезло, хотя какое здесь везение, что все произошло в первые сутки, они не спохватились и отправили нам бумажку", — добавляет бабушка Максима Наталья.
"Конца-края нет, ни проститься не можем, ни похоронить, ни на могиле поплакать!" – кричит мать.
Максим пошел в армию 22 октября 2021 года. Ханыгин служил в Белгородской области.
В последний раз Людмила говорила с сыном вечером 23 февраля. Максим рассказал по телефону, что его часть привезли на учебу в двух километрах от украинской границы, спать приходится в машинах.
"Он сказал: у нас отбирают телефоны, когда могу, наберу. Я думала, что он позвонит по телефону в свой день рождения рождения, 25 февраля. Около 14:00 позвонил в военкомат. Сказали: ваш сын погиб во время боевых действий 24-го числа. Похоронку направили по ватсапу. Больше никто ничего не объясняет", — рассказывает мать парня.
Ханыгины позвонили в белгородскую часть. "Мне ответили: у нас такой информации нет. Командир к телефону не зовут. Трубку берет дежурный штаба. Посоветовал нам обращаться в ФСБ", – рассказывает Людмила.
Родственники обратились в Комитет солдатских матерей, в прокуратуру Саратова и Белгорода. Нигде никакой информации получить не удалось.
"Мы даже не могли предположить, что туда пошлют срочника. Он автомат дважды держал – когда фотографировался! Кому нужна эта (…)?! [Людмила говорит о том, что российские власти приказывают называть спецоперацией. – Н. А.] За что он погиб? Если придется, я до ООН дойду, не умру, пока не узнаю, какой дурак его послал туда. Боюсь, если вы о нас напишете, то закроют вашу газету.Одна наша знакомая написала в «Одноклассниках», что Максима убили во время спецоперации, ее предупредили, что она ответит за ложь и заблокировали", — рассказывает мама женщины.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:
- В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек
- Пленных-200.
Уничтожено и повреждено
- самолетов – 29 ед,
- вертолетов – 29 ед,
- танков ‒ 198,
- ББМ/APV – 846,
- артиллерийских систем – 77,
- средства ПВО – 7,
- РСЗО — 24,
- цистерн из ГСМ-60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 305.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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