Похоронку прислали, могилу вырыли, а тело не отдают: в России мать оккупанта не может похоронить сына

Похоронку прислали, могилу вырыли, а тело не отдают: в России мать оккупанта не может похоронить сына

Сказали, что тело не выдадут, пока все не кончится, чтобы не поднимать панику.

В селе Озерное Саратовской области на местном кладбище вырыли могилу. Ожидают захоронения местного жителя, погибшего на войне в Украине.

Об этом рассказывает российская "Новая газета".

Могила приготовлена для уроженца Озерного Максима Ханыгина. Он погиб 24 февраля, не дожив суток до своего 22 дня рождения. Похоронка в Озерное пришла на следующий день после трагедии. Матери пока не отдают тело сына.

"Сказали, что тело не выдадут, пока все не закончится, чтобы не поднимать панику", – говорит женщина.

Она рассказывает, что сведений о том, где он погиб, нет.

"Военкомат говорит, что торопливо нам сбросил похоронку. Теперь начальство за это громит. Это нам повезло, хотя какое здесь везение, что все произошло в первые сутки, они не спохватились и отправили нам бумажку", — добавляет бабушка Максима Наталья.

"Конца-края нет, ни проститься не можем, ни похоронить, ни на могиле поплакать!" – кричит мать.

Максим пошел в армию 22 октября 2021 года. Ханыгин служил в Белгородской области.

В последний раз Людмила говорила с сыном вечером 23 февраля. Максим рассказал по телефону, что его часть привезли на учебу в двух километрах от украинской границы, спать приходится в машинах.

"Он сказал: у нас отбирают телефоны, когда могу, наберу. Я думала, что он позвонит по телефону в свой день рождения рождения, 25 февраля. Около 14:00 позвонил в военкомат. Сказали: ваш сын погиб во время боевых действий 24-го числа. Похоронку направили по ватсапу. Больше никто ничего не объясняет", — рассказывает мать парня.

Ханыгины позвонили в белгородскую часть. "Мне ответили: у нас такой информации нет. Командир к телефону не зовут. Трубку берет дежурный штаба. Посоветовал нам обращаться в ФСБ", – рассказывает Людмила.

Родственники обратились в Комитет солдатских матерей, в прокуратуру Саратова и Белгорода. Нигде никакой информации получить не удалось.

"Мы даже не могли предположить, что туда пошлют срочника. Он автомат дважды держал – когда фотографировался! Кому нужна эта (…)?! [Людмила говорит о том, что российские власти приказывают называть спецоперацией. – Н. А.] За что он погиб? Если придется, я до ООН дойду, не умру, пока не узнаю, какой дурак его послал туда. Боюсь, если вы о нас напишете, то закроют вашу газету.Одна наша знакомая написала в «Одноклассниках», что Максима убили во время спецоперации, ее предупредили, что она ответит за ложь и заблокировали", — рассказывает мама женщины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: