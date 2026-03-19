Похороны популярного блогера Деда Толи поразили очевидцев

Дед Толя

На похороны популярного украинского блогера Деда Толи, который был героем многих мемов в соцсетях, пришло очень мало людей.

Об этом сообщает издание «Фокус» со ссылкой на очевидцев.

По свидетельствам одного из них, церемония прощания в Каменце-Подольском, что на Хмельнитчине, была почти безлюдной.

«Знаю, сколько к Деду Толе приезжало ребят, его подписчиков, сколько видео в TikTok было, а на похороны никто не приехал. Просто никого не было. Некому было даже вынести венки», — рассказал в соцсети мужчина, который, по его словам, приехал на похороны 88-летнего блогера.

В подтверждение своих слов он опубликовал видео со двора возле дома Деда Толи, где нет ни людей, ни автомобилей.

Эти кадры поразили пользователей соцсетей, которые даже выразили сомнения, что ролик снят возле дома Деда Толи, который на самом деле был чрезвычайно популярным благодаря своим провокационным диалогам с внуком.

Напомним, о смерти 88-летнего пенсионера, известного в соцсетях как Дед Толя, сообщил его внук Александр Гусин 15 марта. По его словам, дедушка длительное время боролся с болезнью. Накануне смерти он перенес операцию — ему ампутировали правую ногу выше колена. К сожалению, после операции произошло осложнение, которое и привело к смерти Деда Толи.